النيران الصديقة تغزو مونديال روسيا.. ومنتخب مصر آخر الضحايا

شهدت المباريات التي أقيمت حتى الآن في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، تسجيل عدة أهداف ذاتية.



وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إن بطولة كأس العالم في روسيا شهدت 5 أهداف عكسية حتى الآن، كثاني أكبر نسخة بعد بطولة 1998 في فرنسا (6 أهداف).



وسجل أحمد فتحي، لاعب منتخب مصر الهدف الأول للمنتخب الروسي بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 47 من اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الثانية للمجموعة الأولى.