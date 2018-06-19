خيبة عربية وتفوق روسي وصحوة أفريقية في سادس أيام المونديال

يتناول عشاق الساحرة المستديرة، وجبة كروية دسمة، طال انتظارها بفارغ الصبر، بمتابعة مباريات نهائيات كأس العالم، التي تقام حاليا في روسيا.



وأقيمت اليوم الثلاثاء، 3 مباريات، هي كولومبيا مع اليابان، وبولندا أمام السنغال، ومصر مع روسيا.



وتغلبت اليابان، على كولومبيا، بنتيجة 2-1، فيما حققت السنغال، فوزًا ثمينًا على بولندا، بهدفين مقابل هدف، وسقط المنتخب المصري، أمام روسيا، صاحبة الضيافة، بثلاثية مقابل هدف.



وكان اليوم السادس للبطولة، حافلا باللقطات والمشاهد، التي نتناول أبرزها في السطور التالية:



تفوق روسي

رغم التوقعات بخروجه مبكرا من منافسات كأس العالم، التي تقام على أرضه، قلب المنتخب الروسي، التوقعات، وأرسل إنذارًا مبكرًا لجميع الخصوم في البطولة، بأنه قادر على المنافسة والتقدم في الأدوار الإقصائية.



وفي الجولة الأولى من دور المجموعات، دك منتخب روسيا، شباك نظيره السعودي، بخماسية نظيفة، قبل أن يتغلب على نظيره المصري، بثلاثية مقابل هدف.



ونجح المنتخب الروسي، في استغلال أخطاء دفاع الفراعنة، ليحرز 3 أهداف، خلال 15 دقيقة فقط، من زمن الشوط الثاني، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، في صدارة المجموعة الأولى.



وسجل المنتخب الروسي، 8 أهداف، في مباراتين بكأس العالم، كما أقحم دينيس تشيرشيف، لاعب وسط الدب الروسي، نفسه في قائمة المتنافسين، على لقب هداف المونديال.



وسجل تشيرشيف، الهدف الثاني لروسيا في مرمى منتخب مصر، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف في البطولة.



وتساوى دينيس تشيرشيف، مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، الذي سجل هاتريك، منح منتخب بلاده، التعادل مع إسبانيا، بنتيجة 3-3، في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية.



خيبة عربية

فشل الرباعي، الذي يمثل العرب في المحفل العالمي، في الظفر بنقطة على الأقل، خلال مباريات المونديال الروسي حتى الآن.



ولم يتمكن المنتخب المصري، من الفوز خلال مباراتي أوروجواي وروسيا، وخسر 0-1 و1-3، على الترتيب.



أما المنتخب السعودي، خسر 0-5، أمام روسيا، في حين سقطت المغرب، أمام إيران، بهدف قاتل، وخسرت تونس أمام إنجلترا، في اللحظات الأخيرة، بنتيجة 1-2.



صحوة أفريقية

بات المنتخب السنغالي، أول منتخب أفريقي، يحقق الفوز في نهائيات كأس العالم 2018، المقامة حاليا في روسيا، بتغلبه على نظيره البولندي، بنتيجة 2-1، ضمن مباريات المجموعة الثامنة.



وفشلت منتخبات مصر وتونس والمغرب ونيجيريا، في تحقيق الفوز أو التعادل، على أقل تقدير، في كأس العالم.



وخسرت مصر، أمام أوروجواي وروسيا، فيما سقطت المغرب أمام إيران، وانهزمت تونس أمام إنجلترا، وتجرعت نيجيريا، مرارة الهزيمة أمام كرواتيا.