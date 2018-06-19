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كأس العالم

إبراهيم عبد الجواد: وفد النجوم سبب هزيمة أمام روسيا

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 11:10 م
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
علق الإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد على مباراة المنتخب المصري بعد خسارته أمام منتخب روسيا ضمن مباريات المجموعة الأولى من مونديال 2018، مشيرا إلى أن زيارة النجوم لروسيا هي السبب.

وغرد عبد الجواد عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا :"‏كوبر عنده أخطاء زيه زي أي حد أو مدرب أو بني آدم فى الدنيا، المطلوب تقييم موضوعي عشان نبني علي الخطوة دي للمستقبل مش هجوم عشوائي علي كل حاجة وتستطيع التقييم أن أسباب الهزيمة هو زيارة النجوم"

وتغلب منتخب روسيا على نظيره منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد كريستوفسكي فى إطار الجولة الثانية بالمجموعة الأولى فى نهائيات المونديال، ليكون الدب الروسي أول المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 بكأس العالم، على حساب المنتخب المصري.

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