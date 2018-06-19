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كأس العالم

الإعلام الروسي بعد الفوز: محمد صلاح لم يساعد منتخب مصر

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 11:24 م
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد عثمان
احتفت وسائل الإعلام الروسية بفوز المنتخب الروسي على المنتخب الوطني بنتيجة 3-1، ليحسم تأهله إلى دور الـ 16.

وأعلن موقع "أورا" الروسي، عن فوز الروس تحت عنوان "صلاح لم يساعد: روسيا تتأهل لأول مرة في تاريخها لدور الـ 16".

وأشار الموقع إلى أن اللاعبين البارزين في المباراة كانوا، دينيس تشيريشيف، وارتيم دزوبا ومهاجم المنتخب الوطني، محمد صلاح.

و قالت وكالة "ريجنوم" الروسية تحت عنوان "روسيا مزقت مصر"، إن المنتخب الروسي سجل الهدف الثاني والثالث في ثلاث دقائق فقط.

ولفتت الوكالة إلى أن مباراة اليوم كانت شبيهة بمباراة السعودية، واصفة اللاعب الروسي، دينيس تشيريشيف، الذي حصل على لقب المباراة بـ "الجوكر".

في سياق متصل، ذكر موقع "سبورت اكسبريس" أن نجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح لم يستطع إيقاف روسيا.

واحتفل نادي "زينيت" الروسي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بوضع صورة لمحمد صلاح وكُتب عليها "لا مزيد من مو".



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