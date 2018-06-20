مجدي شعبان رئيساً للنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب

فاز مجدي شعبان، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، برئاسة النقابة، بعد منافسة مع مجدي إبراهيم، في انتخابات مجالس إدرات النقابات العامة للدورة النقابية 2018- 2022.





وتنافس 33 مرشحًا على 20 مقعدًا لعضوية النقابة العامة، وتخطى عدد الأصوات 93%، ويبلغ عدد الناخبين بها 131 عضو جمعية عمومية.



