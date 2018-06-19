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كأس العالم

ريال مدريد يدعم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 11:47 م
صدى البلد
توصل نادي ريال مدريد لاتفاق لضم حارس مرمى جديد يلتحق بالمعسكر المقبل للفريق قبل انطلاق الموسم المقبل وذلك من أجل خوض موسم جيد .

وقالت صحفية "ماركا" الإسبانية أن الريال أنهى بالفعل صفقة انضمام أندري لونين حارس مرمى زوريا لوهانسك الأوكراني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الناديين توصلا لاتفاق على ضم الحارس صاحب ال19 عاما مقابل 14 مليون يورو.

وارتبط اسم البرازيلي أليسون باكير حارس مرمى روما بالفريق الملكي إلا أن المفاوضات بين الناديين لم تسفر عن أي جديد حتى الآن.

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