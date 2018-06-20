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أخبار البلد

زيادة الميزة التأمينية بصندوق الزمالة للعاملين بجامعة عين شمس

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:58 ص
سمير عبد الناصر
سمير عبد الناصر
مجدى ابراهيم و مي شاهين
أعلن سمير عبد الناصر، أمين عام جامعة عين شمس، أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت التعديل المقترح للائحة النظام الأساسي لصندوق الزمالة التعاوني لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والتي تتضمن زيادة الميزة التأمينية للبالغين السن القانونية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ليتم صرفها وفقا لأساسي 2012/12/31 بدلا من 2010/12/31.

وأضاف، أنه يستفيد من هذا القرار البالغين السن القانونية اعتبارا من 2 يونيو لعام 2017، كما وجَّه بضرورة التزام المستحقين للصرف بالجداول الزمنية المعلنة للصرف وذلك تيسيرا علي جميع المستحقين.

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