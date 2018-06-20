زيادة الميزة التأمينية بصندوق الزمالة للعاملين بجامعة عين شمس

أعلن سمير عبد الناصر، أمين عام جامعة عين شمس، أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت التعديل المقترح للائحة النظام الأساسي لصندوق الزمالة التعاوني لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والتي تتضمن زيادة الميزة التأمينية للبالغين السن القانونية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ليتم صرفها وفقا لأساسي 2012/12/31 بدلا من 2010/12/31.



