مدرب السعودية: سنلعب أمام أوروجواي بقوة وبروح قتالية من أجل المنافسة

أوضح الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني لمنتخب السعودية أن منتخبه سيخوض مباراة اليوم أمام أوروجواي من أجل المنافسة، وذلك بعد الهزيمة القاسية في المباراة الافتتاحية لمونديال روسيا 2018 بخماسية نظيفة أمام فريق البلد المضيف.





وقال بيتزي - في مؤتمر صحفي بملعب روستوف أرينا الذي سيحتضن اللقاء نقلته وكالة الأنباء الإسبانية - "يجب أن نظهر قدراتنا التنافسية، وهذا ما سنسعى لتأكيده في مباراة الغد".





وأضاف بيتزي "أنا المسئول الأول عن خسارة الفريق خلال الجولة الأولى ويجب أن نغير انطباع المباراة الأولى ، ونحن مستعدون لتقديم مباراة جيدة غدا".





وتابع "بغض النظر عن الخطة، يجب أن نظهر روحا قتالية، فهي الطريقة الوحيدة لخوض مباراة في كرة القدم".



