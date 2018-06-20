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كأس العالم

مدرب السعودية: سنلعب أمام أوروجواي بقوة وبروح قتالية من أجل المنافسة

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 03:35 ص
صدى البلد
محمد سمير
أوضح الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني لمنتخب السعودية أن منتخبه سيخوض مباراة اليوم أمام أوروجواي من أجل المنافسة، وذلك بعد الهزيمة القاسية في المباراة الافتتاحية لمونديال روسيا 2018 بخماسية نظيفة أمام فريق البلد المضيف.

وقال بيتزي - في مؤتمر صحفي بملعب روستوف أرينا الذي سيحتضن اللقاء نقلته وكالة الأنباء الإسبانية - "يجب أن نظهر قدراتنا التنافسية، وهذا ما سنسعى لتأكيده في مباراة الغد".

وأضاف بيتزي "أنا المسئول الأول عن خسارة الفريق خلال الجولة الأولى ويجب أن نغير انطباع المباراة الأولى ، ونحن مستعدون لتقديم مباراة جيدة غدا".

وتابع "بغض النظر عن الخطة، يجب أن نظهر روحا قتالية، فهي الطريقة الوحيدة لخوض مباراة في كرة القدم".

وأكد أن لقاء الغد أمام أوروجواي "سيكون مختلفا تماما عن مباراة روسيا، لأن منتخب السيليستي لديه في الهجوم لاعبان من المستوى العالمي، وهما لويس سواريز وإدينسون كافاني".

وشدد بيتزي أنه خلال الوقت القصير الذي قاد فيه المنتخب السعودي، أظهر لاعبوه أن لديهم القدرة على المنافسة مع أفضل اللاعبين" خلال المباريات الودية ضد أفضل الفرق العالمية مثل بلجيكا وألمانيا، إضافة لليونان وبيرو.

وأكد بيتزي أن كرة القدم "ليست سحرا"، وأنه يجب القيام بعمل كثير على المدى الطويل لإحداث التغيير المطلوب.

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