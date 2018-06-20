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كأس العالم

مارادونا: الأمور لا تسير بشكل جيد مع المرشحين للقب المونديال

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 04:02 ص
صدى البلد
محمد سمير
قال أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا إن نتائج الجولة الأولى في مونديال روسيا 2018 تشير إلى أن الفرق المرشحة للقب "لا تسير الأمور معها بشكل جيد".

وأضاف مارادونا - في تصريح لقناة "تليسور" الفنزويلية، نقلته وكالة الأنباء الإسبانية - "الأمور لا تسير بشكل جيد مع المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة ولا يجب أن نقارن بين تعادل البرازيل أمام سويسرا (1-1) وتعادل الأرجنتين أمام أيسلندا بنفس النتيجة وما فعلته المكسيك مع ألمانيا".

وأعرب مارادونا عن اعتقاده أن منتخب بيرو كان بوسعه الفوز على الدنمارك في اللقاء الذي خسره المنتخب اللاتيني (صفر-1) لأنه "قدم مباراة جيدة، ولم يترك الكرة للدنمارك".

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