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كأس العالم

المدير الفني للمنتخب الروسي يبرز مميزات منتخب مصر

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 07:02 ص
صدى البلد
أكد المدير الفني للمنتخب الروسي "ستانيسلاف شيرشيسيف" على صعوبة المواجهة أمام منتخب مصر والتي شهدت فوز الدب الروسي بثلاثة أهداف لهدف واحد في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في مونديال روسيا.

وقال شيرشيسيف في تصريحات صحفية : "كنا نعلم قوة مصر خاصة في الجانب الدفاعي وأننا لن نسجل بسهولة خاصة أن المنتخب المصري يحتاج إلى الفوز من أجل البقاء في المونديال".

وأكمل:  "تحدثت إلى اللاعبين بين الشوط وقلت لهم إنه لابد من التسجيل وتقديم شوط جيد سيطرنا على خطورة صلاح ونجحنا في إيقاف خطورة المنتخب المصري".

واستطرد: "المنتخب المصري كان يفتقد إلى الصبر ونجحنا في استغلال أخطائهم لقد فعلنا كل شيء في المباراة".

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