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فن

أمير طعيمة يرد على منتقدي أحمد فتحي برسالة نارية

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:16 ص
هدف فتحي في مرمي
هدف فتحي في مرمي الشناوي
الديب ابوعلى
دافع الشاعر الغنائي أمير طعيمة عن نجم النادي الأهلي وقائد منتخب مصر أحمد فتحي بعد الخطأ الذي ارتكبه وتسبّب في إحرازه هدفاً عكسياً في مرمي منتخب مصر بالمباراة التي جمعت منتخبنا بنظيره الروسي مساء أمس في ثاني مباريات المجموعة الأولي وانتهت بفوز الدب الروسي بثلاثة أهداف لهدف.

وكتب "طعيمة" علي صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "أحمد فتحي: هينسوا انك صعدت مع بلدك لدور الـ١٦ في كأس العالم للناشئين، وفزت بـ 3 بطولات أفريقيا، ولعبت كأس العالم للقارات، وصعدت وشاركت في كأس العالم بعد ٢٨ سنة، هينسوا إنك من أرجل اللاعبين اللي ارتدوا تي شيرت مصر، هينسوا كل ده بسبب هدف غير مقصود.. بس ما تزعلش احنا كده شعب بينسى".

وتسبب كابتن مصر عن طريق الخطأ في تقدم المنتخب الروسي علي منتخب مصر مع بداية الشوط الثاني عندما أودع الكرة داخل شباك الحارس محمد الشناوي محرزًا الهدف الأول لصالح الروس ليحدث تحوّل كبير في المباراة التي تسيدها الفراعنة ويخسرون بثلاثية ويفقدون فرصة التأهل للدور الثاني.

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