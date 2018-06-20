أيمن يونس: كوبر لا يطور من نفسه

أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق أن "الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني يتحمل المسؤولية كاملة في خسارة الفراعنة لأول جولتين بمرحلة دور المجموعات بالمونديال أمام أوروجواي وروسيا".





وقال يونس فى تصريح لصدى البلد، "كوبر يرهق خط هجوم المنتخب بأدوار دفاعية ومن ثم يظهر منتخبنا الوطني دون أنياب هجومية ولا يتخلى الخواجة عن فكره ولا يطور من نفسه ومن ثم جاء السقوط أمام أوروجواي وروسيا".





وأضاف: " كوبر أظهر أسوأ ما في لاعبي المنتخب بسبب فكره الذي لا يتطور ولا يضع أي سيناريوهات للمباريات ومن ثم عندما يتأخر منتخبنا الوطني أمام الخصوم يصبح لاعبو المنتخب دون قدرة على إحداث أي تغيير في النتيجة".



