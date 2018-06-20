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كأس العالم

مدرب البرتغال يتغزل في منتخب المغرب ويؤكد: رونالدو ليس كافياً

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 04:19 ص
فيرناندو سانتوس مدرب
فيرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال
حسام رضوان
أكد المدرب البرتغالي فيرناندو سانتوس أنه لن يكون هناك أي تهاون من لاعبيه في مباراة المغرب بعد المعركة الشرسة أمام الماتادور الإسباني، حاملو لقب كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، قال سانتوس عن المنتخب المغربي "إنه أحد أفضل الفرق الإفريقية، ولديهم لاعبون ذوو خبرة كبيرة، فمعظمهم يلعبون في أوروبا".

وأضاف أن "الفريق منظم بشكل جيد واللاعبون يؤدون الخطة بشكل جيد للغاية، ولعبوا دائما بأفضل ما لديهم من قدرات وبكل ما لديهم من قوة".

وشدد سانتوس على أن الاعتماد على قدرات كرستيانو رونالدو وحده لن يكون كافيا لنجاح الفريق في البطولة.

وأردف: "أتمنى أن يلعب كريستيانو رونالدو مباراة رائعة، اعتدنا على ذلك تقريبا، ليس فقط من حيث المباراة الأخيرة، ولكن طوال مسيرته ككل".

وتابع: "اتمنى أن يكون هو وفريقنا جاهزين، القائد هو جانب مهم للغاية، لكنني لم أر لاعبًا يفوز في أي مباراة لفريقه بمفرده".

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