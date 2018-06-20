بعد 17 عاماً.. قائد أرسنال يعلن رحيله عن النادي لهذه الأسباب

أعلن قائد نادي أرسنال الإنجليزي اللاعب جاك ويلشير، 26 عاما، رحيله عن "الجانرز"، وذلك بسبب عدم التوصل مع إدارة النادي إلى اتفاق حول تجديد عقده الذي ينتهي قريبا.





كتب اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" قائلا إنه يعلن رحيله عن النادي عند انتهاء عقده بنهاية شهر يونيو الجاري.





وأضاف أنه وفقا لمحادثات تجديد عقده مع إدارة النادي، وبالتحديد بناء على مقابلة تمت مؤخرا مع المدير الفني الجديد، يوناي إيمري، شعر أنه بات أمامه خيارا واحدا، يتخذ من خلاله قراره بالرحيل لأسباب تتعلق فقط بكرة القدم.





وأكد أن خلال فترة المفاوضات بينه وبين ممثليه والنادي والتي استمرت لعدة أشهر كانت نيته هي التفاوض للبقاء كلاعب لأرسنال، حيث ارتدى قميص النادي لمدة 17 عاما، وشعر أنه بات جزءا من قماشه.





وتابع أن رغبته كانت في البقاء بالنادي، كما أنه وافق على توقيع عقد بقيمة مالية أقل من العقد السابق من أجل ربط مستقبله بالنادي.



