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محافظات

اليوم.. استقبال أول أفواج مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 06:14 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
تستقبل اليوم الاربعاء المهندسة نادية عبده المكلفة بتسيير أعمال محافظة البحيرة، الوفود السياحية الأجنبية القادمة لزيارة مسار رحلة العائلة المقدسة بمدينة وادى النطرون وذلك بعد انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة للاستقبال بمنطقة الأديرة في وادي النطرون.

وشهدت منطقة الاديرة بوادى النطرون عمليات تطوير وإحلال وصيانة باعتمادات تبلغ أكثر من 100 مليون جنيه لرفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية وتوصيل كافة المرافق من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء لمسار رحلة العائلة المقدسة والتي تضم 3 نقاط تشرفت بتلك الرحلة المقدسة بالأديرة التاريخية بوادي النطرون. 

وجاء ذاك بالتنسيق بين المحافظة ووزارة السياحة وجميع الجهات المعنية لتقديم كافة سبل الراحة والجذب للسائحين لما له من مردود اقتصادى وتنموى وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.

وقام وفد رفيع المستوى من مجلس الوزراء ووزارة الآثار فى منتصف شهر مايو الماضى بتفقد الاستعدادات النهائية لمسار العائلة المقدسة بوادي النطرون.

وضم الوفد مستشار رئيس الوزراء وممثلين للكنيسة المصرية ولوزارتي الآثار والسياحة، لوضع اللمسات الاخيرة لمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بأديرة وأدى النطرون والبحث فى وضع الخيمة البانورامية التى يتم استقبال الزائرين بها و يتم عرض أفلام وثائقية عن رحلة العائله المقدسة وعن آثار مصر العريقة بالخيمة المقدسة. 

وتشهد منطقة الاديرة بوادى النطرون اجراءات امنية مشددة لتامين خطوط سير الافواج السياحية القادمة لرحلة مسار العائلة المقدسة بمشاركة مجموعات قتالية وخبراء المفرقعات حيث تم تمشيط المنطقة كتدبير احترازى .

وكان قداسة بابا الفاتيكان قد اعتمد رحلة الافواج السياحية لمسار العائلة المقدسة عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى له في الفاتيكان وزيارة قداسته لمصر في يوليو الماضي، ودعوته لمسيحيي العالم للقيام بهذه الرحلة.

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