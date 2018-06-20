الصحف الإماراتية: الكرة العربية تواصل السقوط في المونديال.. مصر وإسبانيا تنفذان تدريباً عسكرياً مشتركاً.. الجيش اليمني يلقن ميليشيا الحوثي درساً قاسياً في الحديدة.. وقرقاش يعلق على اتصال تميم بروحاني

الاتحاد: الكرة العربية تواصل السقوط في المونديال خسارة.. وبالثلاثة!

البيان: محمد بن راشد يشهد إنجاز جودلفين في رويال آسكوت

قرقاش: الدوحة لم تحسب خطورة إعلان مكالمة تميم مع روحاني





تصدرت أخبار سيطرة القوات اليمنية على مطار الحديدة والتقدم نحو صنعاء في ظل تقهقر ميليشيات الحوثي عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما اهتمت الصحف بفوز فريق جودلفين الإماراتي في مهرجان «رويال أسكوت» للخيول في إنجلترا، كما اهتمت بتصريحات وزير الدولة للشئون الخارجية أنور قرقاش حول قطر ونظام الحمدين الداعم للإرهاب، فضلا عن خسارة المنتخب المصري أمام نظيره الروسي في كأس العالم, وكذلك التدريب المصري الأسباني المشترك في البحرين المتوسط والأحمر.





اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة اليوم بخسارة المنتخب المصري أمام نظيره الروسي في بطولة كأس العالم ونشرت صحيفة "الاتحاد" تقريرا بعنوان "الكرة العربية تواصل السقوط في المونديال خسارة.. وبالثلاثة!"، قائلة "واصلت الكرة العربية رحلة السقوط في مونديال روسيا، وخسر منتخب مصر أمام المنتخب الروسي بثلاثة أهداف لهدف، مساء أمس باستاد كريستوفسكي في سان بطرسبورج ضمن منافسات المجموعة الأولى، حيث سجل المدافع أحمد فتحي الهدف الأول بالخطأ في الدقيقة 47، وأضاف تشيشريف الهدف الثاني في الدقيقة 59 ودزيوبا الهدف الثالث في الدقيقة62، بينما سجل محمد صلاح هدف مصر من ركلة جزاء في الدقيقة 73.





اهتمت صحيفة "الخليج" بالتدريب العسكري المشترك بين مصر واسبانيا ونشرت تقريرا بعنوان "مصر وإسبانيا تنفذان تدريبًا مشتركًا في البحرين المتوسط والأحمر"، حيث نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الإسبانية، تدريبًا مشتركًا لعدة أيام، بنطاق المياه الإقليمية المصرية بالبحرين المتوسط والأحمر، شارك فيه عدد من الوحدات والقطع البحرية الحديثة والمتطورة شملت حاملة المروحيات «أنور السادات»، والفرقاطة جوويند، والغواصة 41 الألمانية الصنع، والفرقاطة «الظافر»، والقرويطة «السويس» من مصر، بجانب حاملة الطائرات الإسبانية «خوان كارلوس»، والفرقاطة «بلاس دي ليزو».





وتضمن التدريب العديد من الأنشطة، شملت رمايات بالذخيرة الحية واستخدام الطيران الهليكوبتر في مساندة أعمال قتال التشكيلات البحرية ليلًا ونهارًا، وتنفيذ تشكيلات إبحار وتموين السفن بالبحر، وممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، والبحث عن واكتشاف الغواصات المعادية، وحماية وتأمين السفن ذات شحنة مهمة، والتي أظهرت المستوى المتميز للعناصر المشاركة في تنفيذ المهام تحت مختلف الظروف.





وفي الشأن المحلي، نشرت صحيفة "البيان" تقريرا بعنوان "محمد بن راشد يشهد إنجاز جودلفين في رويال آسكوت"، حيث شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنجاز فريق جودلفين في انطلاقة اليوم الأول لمهرجان «رويال آسكوت» للخيول في إنجلترا، الذي يعد من أعرق وأشهر سباقات الخيل في العالم، وتشارك فيه نخبة من أقوى الخيول العالمية وتختتم فعالياته يوم السبت المقبل.





وانتزع فريق جودلفين المركز الأول في أحد أقوى أشواط السرعة لليوم الأول من المهرجان من خلال شوط «كينج ستاند ستيكس» للفئة الأولى، ولمسافة الألف متر بواسطة الجواد «بلو بوينت»، ونال لقب المركز الثاني الجواد «بطاش» للشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.





وعربيا، اهتمت الصحف بمعركة الجيش اليمني في الحديدة ونشرت صحيفة "الخليج" تقريرا بعنوان "الجيش اليمني يعلن تحرير جبال «الذرع» و«قرن ودعة» شرقي صنعاء"، مشيرة إلى تحرير قوات الجيش اليمني امس الثلاثاء، سلسلة جبال الذُّرَّع الاستراتيجية و«قرن ودعة»، كما استكملت تحرير مناطق المدفون في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، حيث شنت قوات الجيش الوطني هجومًا عنيفًا على مواقع الميليشيا الانقلابية، أسفرت عن مصرع أكثر من 26 عنصرًا من الميليشيا وعشرات الجرحى.





بينما نشرت صحيفة "الاتحاد" تقريرا بعنوان "المقاومة اليمنية تحرر مطار الحديدة وقرية المنظر"، وذلك بعدما أحكمت المقاومة اليمنية المشتركة، أمس، سيطرتها على مطار الحديدة، إثر عملية عسكرية خاطفة دكت تحصينات ودفاعات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران وسط فرار عدد كبير من مسلحيها ومصرع العشرات في صفوفها على وقع نيران المقاومة، وذلك بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.





وتمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة من أسر العشرات من مسلحي الحوثي ممن كانوا يتحصنون خلف أسوار مطار الحديدة، وداخل المباني في ضربة قاصمة وموجعة لعناصر الميليشيات وقياداتها، فيما لقي العشرات من مسلحي ميليشيات الحوثي مصرعهم بينهم قيادات ميدانية خلال عملية اقتحام قوات المقاومة اليمنية لمطار الحديدة.





وأبرزت صحيفة "الخليج" تغريدات الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية الذي أكد أن السلطات القطرية لم تحسب بدقة أضرار خبر اتصال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الإيراني، حسن روحاني، مضيفا "أعتقد أن الحكومة القطرية لم تحسب بدقة أضرار خبر اتصال الشيخ تميم وحديثه مع الرئيس الإيراني على الرأي العام المحليّ والخليجي، والإشكالية حين تكون المكابرة والعناد موقفًا شخصيًا، وليس موقفًا وطنيًا".



