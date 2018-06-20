وزير الشباب: الفرصة متاحة.. ولا صحة لإقالة كوبر.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن منتخب مصر وصل كأس العالم لأول مرة منذ 28 عاما، لافتًا إلى أن مصر لاعبت روسيا البلد المستضيف لمونديال 2018.



وأضاف صبحى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب ألا ننظر للسلبيات التى وقعت فى المباراة بالأمس لمجرد الخسارة أمام المنتخب الروسى، مشيرًا إلى أنه مازالت هناك مباراة أخرى مع السعودية الأسبوع القادم.



وأوضح أنه يجب أن نرفع الروح المعنوية للاعبى المنتخب وأن نتوقف عن النقد لحين انتهاء البطولة، مفيدًا بأنه لا توجد أى قرارات اتخذت بشان إقالة كوبر حتى الآن، مؤكدًا أنه يجب ألا نستبق الأحداث ولا نحبط الفريق لأن الفرصة مازالت متاحة أمامنا.

