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التعليم: تطبيق درجات الرأفة لطلاب الثانوية في هذه الحالات فقط

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:02 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام والمشرف على امتحانات الثانوية العامة، على أهمية طريقة تطبيق درجات الرأفة لطلاب الثانوية، موضحًا أنها تطبق فقط على الطالب الذي سوف تتغير حالته باضافة تلك الدرجات.

وأضاف "حجازي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الأربعاء، أن تطبيق درجات الرأفة قد يضر ببعض الطلاب في حال رغبتهم في إعادة العام الدراسي مرة أخرى لتحسين درجاتهم في الامتحان بدلًا من الحصول على درجات قليلة من الرأفة.

وأشار رئيس قطاع التعليم العام إلى أن الطالب يمكنه أن يلغي حصوله على درجات الرأفة، من خلال تقديمه لتظلم في المادة الراغب في إعادتها، ومن ثم يتم إزالة درجات الرأفة منه، حينذاك يمكنه اعادة المادة في العام التالي.

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