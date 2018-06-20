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أخبار العالم

إصابات في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمواقع في غزة فجرا

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:04 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح مختلفة، بقصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم /الأربعاء/، بعدد من الصواريخ لمواقع في قطاع غزة.

وقال شهود عيان ان طائرات حربية إسرائيلية، قصفت ثلاثة مواقع شرق مدينة رفح وغربها، ما أدى إلى إصابة مواطنين بجروح مختلفة بشظايا الصواريخ، نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، إضافة إلى اشتعال النيران في محيط المكان.

كما أصيب شاب بجروح متوسطة، جراء إصابته بشظايا صاروخ أطلقته طائرة حربية إسرائيلية على موقع غرب مدينة خان يونس، نقل على إثرها إلى مستشفى ناصر في المدينة، وألحقت أضرارا جسيمة بالموقع.
كما قصفت الطائرات الإسرائيلية بثلاثة صواريخ موقعا شرق المحافظة الوسطى في القطاع، ما أدى إلى تدميره، وإلحاق أضرار جسيمة في منازل المواطنين المجاورة، وبث حالة من الخوف في صفوف الأطفال الآمنين.
وقصف الطيران الحربي من نوع "إف 16" بصاروخين على الأقل موقعا في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه وتدميره بالكامل، وإلحاق أضرار في منازل المواطنين المجاورة.
كما قصف طيران الاحتلال موقعا في منطقة أبراج الشيخ زايد شمال بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع بثلاثة صواريخ، وألحقت به أضرار جسيمة وفي ممتلكات المواطنين القريبة من الاستهداف.
وأكد شهود عيان أن طائرات حربية إسرائيلية من نوع "إف16" قصفت بصاروخين موقعًا في بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع، ما أدى إلى تدميره، وتضرُر منازل المواطنين المجاورة.
وأكد الشهود أن الطيران الحربي كان يجوب أجواء القطاع طوال ساعات الفجر وحتى الصباح، فيما طائرات الاستطلاع لم تغادر الأجواء وهي تحلق على ارتفاعات منخفضة.

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