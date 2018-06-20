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أخبار البلد

شعراوي: متابعة ميدانية لمواقف السيارات ومحطات البنزين

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:39 ص
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
ايمان البكش وعمرو ممدوح
أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، استمرار عمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة علي مدار الساعة لمتابعة تداعيات رفع أسعار المواد البترولية والمحروقات بالمحافظات والالتزام بتعريفات الركوب المقررة لإستخدام وسائل النقل المختلفة.

وقال إنه تم التنبيه علي المحافظات بالتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والإبلاغ الفورى عن أي مواقف طارئة.

وطالب وزير التنمية المحلية المحافظين باستمرار المتابعة الميدانية على مواقف السيارات ومحطات الوقود والمخابز بمدن ومراكز محافظاتهم، وشدد الوزير علي ضرورة التفاعل والاستماع إلى شكاوي المواطنين والعمل علي سرعة حلها ومواجهة أي مخالفات بكل حسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما أكد علي ضرورة التنسيق بين مديريات الأمن وشرطة التموين بكل محافظة لتكثيف الحملات الرقابية بالمدن والمراكز المختلفة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم وجود أي شكاوي من المواطنين وتوافر كميات الوقود اللازمة للمحطات وكذا توافر السلع التموينية فى الأسواق .

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