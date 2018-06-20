حلقة: مسار العائلة المقدسة سينعش السياحة الدينية في مصر

أكد باسم حلقة، نقيب السياحيين والمرشح لرئاسة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، أن الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة بذلت الكثير من الجهود للارتقاء بمنظومة السياحة، واصفًا حدث استقبال مصر لأول فوج من أفواج مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون بأنه خطوة بالغة الأهمية، حيث تمثل نقلة نوعية في تاريخ القطاع السياحي المصري وتساهم في إنعاش وإحياء القطاع بأكمله.



وقال "حلقة"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن وصول أول فوج من أفواج رحلة العائلة المقدسة إلى مصر سينعش السياحة الدينية في مصر، بل يجعلها مقصدًا لحج المسيحيين بدلا من بيت لحم التي تخضع إلى السيطرة الإسرائيلية، مطالبًا بضرورة الترويج لهذا الحدث والوفد الذي يزوره على أوسع نطاق، لاسيما في الإعلام الغربي حتى تتحقق الأهداف المنشودة منها.



وناشد حلقة الحكومة المصرية بتوفير جميع الاستعدادات الأمنية لخط سير العائلة المقدسة، وذلك لبث روح الاطمئنان في نفوس كل من يريد المشاركة في تلك الرحلة.



ومن المقرر أن تلتقى المهندسة نادية عبده، المكلفة بتسيير أعمال محافظة البحيرة، اليوم، الأربعاء، بالوفود السياحية الأجنبية القادمة لزيارة مسار رحلة العائلة المقدسة بمدينة وادى النطرون، وذلك بعد انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة للاستقبال بمنطقة الأديرة في وادي النطرون.



وشهدت منطقة الأديرة بوادى النطرون عمليات تطوير وإحلال وصيانة باعتمادات تبلغ أكثر من 100 مليون جنيه لرفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية وتوصيل جميع المرافق من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء لمسار رحلة العائلة المقدسة، والتي تضم 3 نقاط تشرفت بتلك الرحلة المقدسة بالأديرة التاريخية بوادي النطرون.



جاء ذلك بالتنسيق بين المحافظة ووزارة السياحة وجميع الجهات المعنية لتقديم جميع سبل الراحة والجذب للسائحين لما له من مردود اقتصادى وتنموى، وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.

