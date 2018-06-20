القحطاني: السعودية تبث مباريات كأس العالم مجانا للعرب قريبا

أكد مستشار الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، أن مجموعة قنوات Bein sport القطرية فشلت في مواجهة عمليات القرصنة الإلكترونية، واصفًا هذا الأمر بالـ"مهزلة" في حق جميع مشجعي مونديال كأس العالم 2018، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية تسعى في الوقت الراهن لشراء حقوق البث الأرضي رسميًا وتوفيرها للجماهير العربية مجانًا أو بأسعار رمزية.



ونشر القحطاني على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس، الثلاثاء، سلسلة تغريدات، قال فيها إن إمارة قطر لا تزال "تتباكى" على "قنوات الجزيرة الرياضية"، والتي تم تغيير مسماها إلى "بي. إن. سبورت"؛ بسبب ارتباط اسم "قناة الجزيرة" بالإرهاب والتطرف والأجندة السياسية المشبوهة.



وقال: "الحل البديهي لمشكلة سرقة بث قنواتهم الرياضية يكمن باتجاهين: 1- فني: بحيث يقومون بوضع أنظمة حماية متطورة وفعالة لتحديد أجهزة البث اللاشرعي وإيقافها، 2- حل قانوني: من المؤكد أنهم فشلوا فشلًا ذريعًا بالمسارين. واكتفوا بالنواح والصراخ والعويل وتحميل مسؤولية فشلهم على غيرهم. كيف؟!".



وأضاف في تغريدة أخرى: "من واجب تنظيم الحمدين المحافظة على الحقوق الدولية الرياضية. لو أنهم صرفوا 1% من الأموال التي أهدروها على المؤامرات والإرهاب في التحصين الفني لبثهم لما حصلت هذه المهزلة غير المسبوقة عالميًّا، لعلهم الآن يوسعون دائرة عقود القوات الأجنبية لتشمل حماية بث قنواتهم الرياضية أيضًا".



وتابع: "أقحموني في ادعائهم عن اختراق وكالتهم الذي تم بزعمهم بجوال آيفون، ثم المسئول عن حفل القبائل، والآن عن مهزلتهم بفشلهم في حماية بثهم، ملف قطر باستلام موظف بالخارجية، ولا يوجد وزير متفرغ لذلك؛ لأن لدينا مهام أكبر، فما بالك بملف قنوات رياضية! والسعودية لا تسمح بالقرصنة أصلًا وتحاربها".