تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة

شهد مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، الأربعاء، تأخر إقلاع 3 رحلات دولية عن موعدها المقرر بجدول التشغيل، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.



وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن رحلة الخطوط الفرنسية رقم 569، والمتجهة إلى باريس، تأخرت أكثر من ساعة عن موعدها، وتأخرت رحلة خطوط لوفتهانزا رقم 587 المتجهة إلى مدينة ميونخ الألمانية.



فيما تأخر إقلاع رحلة خطوط طيران نسما المتجهة إلى مدينة ينبع السعودية رقم 182، بسبب أعمال الصيانة والتشغيل.



