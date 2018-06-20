عصام الحضري يحرس عرين منتخب مصر امام السعودية

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على الدفع بالحارس المخضرم عصام الحضري، حارس مرمى فريق التعاون السعودي، في مواجهة السعودية المقبلة بكأس العالم.



واتفق أعضاء الجهاز الفني على منح عصام الحضري فرصة المشاركة في تلك المباراة وذلك من اجل تحقيق رقم قياسي مسجل باسمه وباسم منتخب مصر بانه اكبر لاعب يشارك في فعاليات كأس العالم.



وكان منتخب مصر قد تعرض للهزيمة على يد نظيره منتخب مصر يوم الأمس الثلاثاء بالمباراة التي اقيمت بثاني جولات دور المجموعات بكأس العالم.