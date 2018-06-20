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ديني

حكم صلاة المرأة بالبنطلون فى منزلها

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 03:50 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا كانت المرأة ترتدي بنطلونًا وتريد أن تصلى به فلا مانع، ولكن يجب أن يكون مُغطي للعورة، والمقصود بستر العورة فى الصلاة هنا هو ستر اللون وليس ستر الحجم.

وأضاف "الوردانى" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء، فى إجابته على سؤال « هل تجوز الصلاة بارتداء البنطلون فى المنزل؟»، أنه إذا ارتدت المرأة بنطلونًا، وصلت به أمام محارمها ويكون ساترًا لمحل العورة التى يجب تغطيتها فى الصلاة فتصح صلاتها.

وتابع قائلًا: "إذا ارتدت المرأة بنطلونا لا يصف ولا يشف وساترا لعورتها فهذا يكون جائزا".

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