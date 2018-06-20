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ثقافة

انطلاق ملتقى سلسبيل النيل الثالث للفنون التشكيلية بأسيوط..فيديو

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 05:33 م
ملتقى سلسبيل النيل
ملتقى " سلسبيل النيل " الثالث للفنون التشكيلية بقناطر أسيوط
إيهاب عمر
انطلقت ، اليوم الاربعاء " فاعليات ملتقى سلسبيل النيل الثالث " ديفيلية فني " بمنطقة قناطر أسيوط الجديدة، والذي تستمر فاعلياته 15 يوما ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري .

حضر الافتتاحية الدكتورة فايزة أبو النجا وكيل وزارة الثقافة لفرع وسط الصعيد وضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط والمهندس مجدي عباس المهندس المقيم بالمشروع بقناطر أسيوط الجديدة والدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بأسيوط والدكتورة هالة صلاح الدين أستاذ مساعد نسيج كلية التربية النوعية والدكتورة نهى سعيد مفتي مدرس مادة بكلية الفنون الجميلة و الدكتورة إيناس ضاحي مدرس التصوير بكلية التربية النوعية والدكتورة إيمان عبدالله مدرس تكنولوجيا الطباعة بكلية التربية النوعية ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والفنانين التشكيليين. 

وقال أحمد عبدالجواد منسق الملتقى ان 12 فنانا تشكيليا من القاهرة يشاركون في الملتقى بالإضافة الى 10 فنانين أعضاء هيئة تدريس من محافظة أسيوط لمدة 15 يوما ، ويعد هذا الملتقى الثالث من نوعه حيث أقيم الملتقى الاول بالسد العالي والثاني أقيم بالقناطر الخيرية ويقام هذا الملتقى الثالث بقناطر أسيوط الجديدة .

وأضاف عبدالجواد ان الفنانين المشاركين سوف يقومون خلال الملتقى برسم لايف من خلال المكان ، مشيرا الى مشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين في الملتقى بدعم الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري .

وأشار عبدالجواد الى قيام الفنانين بزيارة الاديرة ومنها الدير المحرق ودير السيدة العذراء بجبل درنكه لرسم لوحات تحكي رحلة العائلة المقدسة لمحافظة أسيوط .

وشهد حفل الافتتاح تفقد الفنانين المشاركين قناطر أسيوط القديمة والجديدة وعروض فنية لفرقة قصر ثقافة أحمد بهاء الدين الشعبية. 

ومن جهته قال ضياء مكاوي مدير عام الثقافة بأسيوط، انه في اطار افتتاح ملتقى سلسبيل النيل ينظم قصر ثقافة أسيوط مساء اليوم احتفالية فنية وموسيقية على خشبة المسرح الشتوى عن قناطر أسيوط تتضمن الاحتفالية التي تقام في إطار الاستعدادات لتشغيل وافتتاح القناطر الجديدة عروضا فنية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية والفن التشكيلي وعرض فيلم تسجيلي لمراحل إنشاء القناطر الجديدة كما تتناول العروض نهر النيل ودورة في حياة المصريين على مدى التاريخ.


انطلاق ملتقى سلسبيل النيل الثالث للفنون التشكيلية بأسيوط..فيديو
انطلاق ملتقى سلسبيل النيل الثالث للفنون التشكيلية بأسيوط..فيديو
انطلاق ملتقى سلسبيل النيل الثالث للفنون التشكيلية بأسيوط..فيديو
انطلاق ملتقى سلسبيل النيل الثالث للفنون التشكيلية بأسيوط..فيديو
انطلاق ملتقى سلسبيل النيل الثالث للفنون التشكيلية بأسيوط..فيديو
انطلاق ملتقى سلسبيل النيل الثالث للفنون التشكيلية بأسيوط..فيديو
انطلاق ملتقى سلسبيل النيل الثالث للفنون التشكيلية بأسيوط..فيديو
انطلاق ملتقى سلسبيل النيل الثالث للفنون التشكيلية بأسيوط..فيديو
انطلاق ملتقى سلسبيل النيل الثالث للفنون التشكيلية بأسيوط..فيديو
انطلاق ملتقى سلسبيل النيل الثالث للفنون التشكيلية بأسيوط..فيديو
انطلاق ملتقى سلسبيل النيل الثالث للفنون التشكيلية بأسيوط..فيديو
انطلاق ملتقى سلسبيل النيل الثالث للفنون التشكيلية بأسيوط..فيديو
انطلاق ملتقى سلسبيل النيل الثالث للفنون التشكيلية بأسيوط..فيديو
انطلاق ملتقى سلسبيل النيل الثالث للفنون التشكيلية بأسيوط..فيديو
انطلاق ملتقى سلسبيل النيل الثالث للفنون التشكيلية بأسيوط..فيديو

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