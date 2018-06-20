حركة الموانئ .. وصول وسفر 3885 راكبا و معتمرا بموانئ البحر الأحمر .. والاسكندرية يستقبل 250 ألف طن غلال ومواد بترولية

ميناء سفاجا يستقبل 1620 معتمرا

تداول 614 ألف طن بضائع عامة خلال شهر مايو

وصول وسفر 726 راكبا لميناء نويبع



صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة امانة وعلى متنها 1620 معتمرا قادمة من ميناء ينبع السعودى بينما تغادر ثلاث سفن وهى أمانة، نما اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 314 راكبا و85 شاحنة و18 سيارة.



فيما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 358 راكبا و4 شاحنات بضائع و5 شاحنات عفش ركاب و47 سيارة ومغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 51 راكبا و5 شاحنات بضائع و7 سيارات.



كما غادرت ميناء الغردقة العبارة القاهرة وعلى متنها 70 راكبا و4 سيارات، بينما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة القاهرة و على متنها 746 راكبا و 100 سيارة.



على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 726 راكبا منهم 135 معتمرا وتداول 27 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 262 راكب منهم 46 معتمرا و1 باص عمرة و6 برادات و4 تريلات و8 سيارات و2 باص جيت.



بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 296 راكبا منهم 89 معتمرا و2 باص عمرة و5 برادات و2 تريلا و14 سيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 168 راكبا و6 برادات و4 تريلات و3 سيارات و1 باص جيت.



كما أعلن لمتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 614 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر مايو الماضى بكمية وارد 269 ألف طن، وصادر 345 ألف طن بضائع بزيادة الصادر عن الوارد بنسبة 28 % خلال نفس الفترة وزيادة الصادر بنسبة 6% عن الفترة المثيلة للعام الماضى واحتلت مينائى سفاجا ونويبع النصيب الأكبر بزيادة الصادرات.



حيث شهد ميناء سفاجا تداول 418 الف طن بضائع من خلال استقبال 211 ألف طن وتصدير 207 آلاف طن بضائع بزيادة الصادر 5 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى بينما شهد ميناء نويبع تداول 56 الف طن بضائع بنسبة زيادة 52 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى من خلال استقبال 14 الف طن بضائع و تصدير 41 الف طن بضائع بزيادة الصادر عن الوارد بنسبة 187 % خلال نفس الفترة و بنسبة 46 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى.



على جانب آخر ، شهد ميناء السويس تداول 13 الف طن بضائع وذلك من خلال استقبال 7 آلاف طن بضائع و تصدير 6 آلاف طن فيما شهد ميناء الزيتيات وصول 37 ألف طن بوتاجاز غادر ميناء القصير 91 ألف طن فوسفات.



وأشار يوسف إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانى الهيئة يأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التى تربط المحافظات بالموانى الرئيسية وكذا أعمال التطوير التى تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.



ومن ناحية أخرى، استقبل ميناء الإسكندرية اليوم الأربعاء، شحنة غلال تزن 123 ألف طن واردة من كل من روسيا واوكرانيا، علي متن ثلاث سفن هي "ديزرت تالينجر" المحملة بـ 42 ألف طن ذرة، و"إدفو" المحملة بـ 63 ألف طن قمح، و"فيبريللا"، المحملة بـ 18 الف طن قمح.



وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أنه يجري تفريغ سفينتين محملتين بالفحم تزنان 63 ألف طن واردة من البرازيل، وهما "جيدبو"، و"سي فالكون"، وتفريغ شحنة مواد بترولية تزن 64 ألف طن علي متن ثلاث سفن هي "نوردجاردينيا" المحملة بـ 30 ألف طن سولار قادمة من اليونان، و"فالتيلينا" المحملة بـ 30 ألف طن جازولين قادمة من فرنسا، و"تامارا" المحملة بـ 4 آلاف طن بوتاجاز.



من جانبه وجه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج الشاحنات والسيارات والسفن والبضائع من والي الميناء بيسر وأمان.