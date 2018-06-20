كوبر خارج المنتخب المصري بعد المونديال

أكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري سيرحل بشكل رسمي عقب نهاية المونديال.



وأضافت الصحيفة أن الاتحاد المصري لكرة القدم يرفض تجديد عقد هيكتور كوبر الذي ينتهي بعد نهائيات كأس العالم عقب الأداء السيئ الذي ظهر به لاعبو المنتخب الوطني.



الجدير بالذكر ان المنتخب المصري قد خسر من أوروجواي بهدف نظيف في المباراة الافتتاحية ثم خسر أمس من روسيا صاحبة الأرض 3-1 ليودع المنتخب بشكل رسمي البطولة.