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كأس العالم

محمد صلاح: علاقتي مع مسئولي المنتخب يحكمها الاحترام

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:04 م
صدى البلد
نور عادل
كشف محمد صلاح،لاعب فريق ليفربول الانجليزي ونجم منتخب مصر،حقيقه خلافه الحاد مع المهندس ايهاب لهيطة،مدير منتخب مصر الاول لكرة القدم،بعد مواجهة مصر وروسيا.

وأكد محمد صلاح في تصريح خاص للموقع الرسمي لاتحاد الكرة على أن العلاقة التي تربطه ومسئولي المنتخب ، وخاصة المهندس ايهاب لهيطة مدير المنتخب يسودها الاحترام والتقدير المتبادل.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد أشارت إلى وقوع مشادة بين صلاح ولهيطة، بخصوص معسكر الفريق.

وودع منتخب مصر بطولة كأس العالم بعد الخسارة في مبارتي الجولة الاولى والثانية من دور المجموعات على يد اوروجواي وروسيا بهدف نظيف وبثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب السعودية يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الرابعة في ختام منافسات دور المجموعات بكأس العالم.

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