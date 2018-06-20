خبير مائي يكشف فوائد الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط لمصر

قال الدكتور أحمد فوزي دياب، أستاذ المياه واستصلاح الأراضي بمركز بحوث الصحراء والخبير بالأمم المتحدة إن إنشاء ممر ملاحي يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط من الناحية الفنية ممكن ولكن بعد إزالة الحشائش وإزالة بعض الأشجار المتواجدة فى مجاري نهر النيل ولكن له تكلفة عالية.





وأضاف "دياب" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الإزالة وتوسعة المجرى المائى يتكلف مبالغ مالية كبيرة لابد أن نعلم من الذى سيتكفل بها ولكن هذا الربط يكون جيدًا بسبب الربط التجارى الذى سيعمل على الرواج التجارى بين الدول الأفريقية ومصر.





وأوضح أن أرخص أنواع النقل هو النقل التجارى المائى وهذا المشروع قديم وكانت تواجه عددًا من المعوقات.



