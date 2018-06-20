ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

محافظ القاهرة يتفقد موقف السلام لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة..والسائقون يطالبون بتوفير أماكن انتظار لهم كاستراحة.. ورفع سعر تذكرة الأوتوبيس بدورين إلى 7.5 جنيه

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:22 م
المهندس عاطف عبد
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
- رفع سعر تذكرة الأوتوبيس بدورين إلى 7.5 جنيه
- محافظ القاهرة يتفقد موقف السلام لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة
- سائقو موقف السلام يطالبون المحافظ بتوفير أماكن انتظار لهم كاستراحة
- اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين المخالفين لتعريفة الركوب الجديدة

تفقد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة موقف السلام ضمن جولاته لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة ومدى التزام السائقين بها.

وشدد المحافظ على اللواء منيب عزب مدير عام مواقف الأقاليم بضرورة نشر لوحات توضيحية كبيرة علي كل رصيف بالموقف موضحًا بها تعريفة الركوب الجديدة.

وخلال الجولة التقى المحافظ سائقي الموقف والذين طالبوه بتوفير أماكن انتظار لهم كاستراحة قبل استئناف الرحلات ووعد المحافظ سائقي الموقف بدراسة تخصيص مساحات أكبر لهم لاستيعاب الزيادة في أعداد السيارات.

ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين المخالفين لتعريفة الركوب المحددة مشددا على وجود "استيكر" التعريفة الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفي لجميع السيارات ووجود الأرقام الخاصة بالشكاوى والإبلاغ عن المخالفات في أماكن ظاهرة بالمواقف مشيرًا إلى أن عدد المخالفات التي تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها بلغ حوالي 34 مخالفة ما بين زيادة في التعريفة وتجزئة المسافة.

ويعد موقف السلام أكبر موقف في تاريخ العاصمة حيث أنه مقام علي مساحة 12,5 فدان بحي السلام بتكلفة تزيد على 90 مليون جنيه ويسع 1068 سيارة بهدف تجميع وسائل النقل البري المختلفة داخل موقف واحد حيث يضم أوتوبيسات وسيارات الميني باص التابعة للنقل العام ، وموقع لسيارات النقل البري لمحافظات الجمهورية المختلفة ، وموقع لسيارات السيرفيس التي تربط الموقف بكافة أحياء القاهرة . وموقع لسيارات سرفيس الاقاليم.

كما يعد الموقف الأول من نوعه على مستوى الجمهورية الذي يتم إدارته إلكترونيًا من خلال تركيب بوابات إلكترونية للتحكم في دخول وخروج السيارات ، مع مراقبة الموقف بالكامل بكاميرات بأكثر من 80 كاميرا تعمل على مدار 24 ساعة ، وتركيب لوحات إرشادية لتعريف المواطنين بالاتجاهات ومواعيد المغادرة والوصول بالنسبة لأوتوبيسات الأقاليم.

وراعت المحافظة في تصميم الموقف إنشاء مباني الخدمات اللازمة لتوفير سبل الراحة للمواطنين والسائقين من مباني إدارية ومسجد ودورات مياه عمومية ومحطة محولات كهربائية وكافيتريات ومحال تجارية.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء طارق مرزوق مساعد مدير أمن القاهرة لقطاع شرق واللواء منيب العزب مدير عام مواقف الأقاليم واللواء عمر جمجوم المدير التنفيذى لمشروع النقل الجماعى بالقاهرة واللواء خالد شحاتة رئيس حي السلام أول.

وعلى جانب آخر أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة رفع تذكرة الأتوبيس بدورين، من 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه، وذلك على خلفية زيادة أسعار المحروقات.

يذكر أن الأتوبيس بدورين مكيف ومزود بـ "واى فاى"، وبه كاميرات للمراقبة ومصنوع في مصر.

ترشيحاتنا

جماهير المغرب تمنع رفع علم الاحتلال الإسرائيلي بمدرجات المونديال.. فيديو

يوتيوب مشاهدة مباراة اسبانيا وايران بث مباشر الان لجميع السرعات

لاعبو منتخب مصر يتعاهدون على الفوز أمام السعودية

الحكومة تدرس إنتاج رغيف بـ 25 قرشا لغير حاملي بطاقات التموين .. فيديو

متعب يوجه رسالة مؤثرة إلى أحمد فتحي بعد مواجهة روسيا

مباراة السعودية وأوروجواي .. سواريز يسجل هدفا لـ السيلستى فى مرمى الأخضر ..فيديو

بث مباشر مباراة اسبانيا وايران رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

تشكيل ناري لمنتخب إسبانيا ضمن مباريات الجولة الثانية لكأس العالم

الاهرام يتعاقد مع رامي صبري من إنبي بـ15 مليون جنيه

مباراة اسبانيا وإيران .. تقنية الفيديو تلغي هدفا للمنتخب الإيراني .. صور

صديقة رونالدو تدعمه أمام المغرب وتبرز خاتم الارتباط .. صور

إيران تتراجع خطوة إلى الوراء أمام السعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جماهير السعودية تنظف مدرجات ملعب روستوف .. صور

مباراة اسبانيا وإيران .. تقنية الفيديو تلغي هدفا للمنتخب الإيراني .. صور

مباراة إسبانيا وإيران.. 30 دقيقة من التعادل السلبى والضغط الإسباني

شاهد.. تقاليع غريبة للجماهير في مباراة إسبانيا وإيران

صديقة رونالدو تدعمه أمام المغرب وتبرز خاتم الارتباط .. صور

فيديو

عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب يسعى لكسب ولاء اليهود..فيديو
سالم الهندي ينشر فيديو يطمئن الجمهور على عبد الله الرويشد
شاهد.. ملخص وهدف مباراة إسبانيا وإيران
إسبانيا تهزم إيران بهدف وتنافس على الصدارة بالمونديال.. فيديو وصور
الحكومة: رفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الاستثمارات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟