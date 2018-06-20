محافظ القاهرة يتفقد موقف السلام لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة..والسائقون يطالبون بتوفير أماكن انتظار لهم كاستراحة.. ورفع سعر تذكرة الأوتوبيس بدورين إلى 7.5 جنيه

- رفع سعر تذكرة الأوتوبيس بدورين إلى 7.5 جنيه

- محافظ القاهرة يتفقد موقف السلام لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

- سائقو موقف السلام يطالبون المحافظ بتوفير أماكن انتظار لهم كاستراحة

- اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين المخالفين لتعريفة الركوب الجديدة



تفقد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة موقف السلام ضمن جولاته لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة ومدى التزام السائقين بها.



وشدد المحافظ على اللواء منيب عزب مدير عام مواقف الأقاليم بضرورة نشر لوحات توضيحية كبيرة علي كل رصيف بالموقف موضحًا بها تعريفة الركوب الجديدة.



وخلال الجولة التقى المحافظ سائقي الموقف والذين طالبوه بتوفير أماكن انتظار لهم كاستراحة قبل استئناف الرحلات ووعد المحافظ سائقي الموقف بدراسة تخصيص مساحات أكبر لهم لاستيعاب الزيادة في أعداد السيارات.



ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين المخالفين لتعريفة الركوب المحددة مشددا على وجود "استيكر" التعريفة الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفي لجميع السيارات ووجود الأرقام الخاصة بالشكاوى والإبلاغ عن المخالفات في أماكن ظاهرة بالمواقف مشيرًا إلى أن عدد المخالفات التي تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها بلغ حوالي 34 مخالفة ما بين زيادة في التعريفة وتجزئة المسافة.



ويعد موقف السلام أكبر موقف في تاريخ العاصمة حيث أنه مقام علي مساحة 12,5 فدان بحي السلام بتكلفة تزيد على 90 مليون جنيه ويسع 1068 سيارة بهدف تجميع وسائل النقل البري المختلفة داخل موقف واحد حيث يضم أوتوبيسات وسيارات الميني باص التابعة للنقل العام ، وموقع لسيارات النقل البري لمحافظات الجمهورية المختلفة ، وموقع لسيارات السيرفيس التي تربط الموقف بكافة أحياء القاهرة . وموقع لسيارات سرفيس الاقاليم.



كما يعد الموقف الأول من نوعه على مستوى الجمهورية الذي يتم إدارته إلكترونيًا من خلال تركيب بوابات إلكترونية للتحكم في دخول وخروج السيارات ، مع مراقبة الموقف بالكامل بكاميرات بأكثر من 80 كاميرا تعمل على مدار 24 ساعة ، وتركيب لوحات إرشادية لتعريف المواطنين بالاتجاهات ومواعيد المغادرة والوصول بالنسبة لأوتوبيسات الأقاليم.



وراعت المحافظة في تصميم الموقف إنشاء مباني الخدمات اللازمة لتوفير سبل الراحة للمواطنين والسائقين من مباني إدارية ومسجد ودورات مياه عمومية ومحطة محولات كهربائية وكافيتريات ومحال تجارية.



رافق المحافظ خلال جولته اللواء طارق مرزوق مساعد مدير أمن القاهرة لقطاع شرق واللواء منيب العزب مدير عام مواقف الأقاليم واللواء عمر جمجوم المدير التنفيذى لمشروع النقل الجماعى بالقاهرة واللواء خالد شحاتة رئيس حي السلام أول.



وعلى جانب آخر أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة رفع تذكرة الأتوبيس بدورين، من 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه، وذلك على خلفية زيادة أسعار المحروقات.



يذكر أن الأتوبيس بدورين مكيف ومزود بـ "واى فاى"، وبه كاميرات للمراقبة ومصنوع في مصر.



