مهدي بن عطية يوجه نصيحة لزميله في المنتخب المغربي

وجه مهدي بن عطية نصيحة الى زميله في المنتخب المغربي حكيم زياش بالانتقال إلى روما الإيطالي بدلًا من ليفربول الإنجليزي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال بن عطية في تصريحات صحفية عقب الهزيمة من البرتغال في كأس العالم "أتمنى أن ينضم زياش لفريق روما".



وأكمل : "أعلم أن نادي روما مهتم بالتعاقد مع حكيم زياش إنه لاعب رائع لقد أخبرته أن روما هو المكان الأفضل له ويمكنه أن يقدم مستوى جيد من خلاله خصوصًا أن مشجعي عملاق إيطاليا رائعون و متحمسون للغاية".

