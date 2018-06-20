مدحت العدل: كوبر مدرب عديم الجرأة الهجومية

نشر المؤلف مدحت العدل تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشأن هزيمة المنتخب المصري أمس أمام روسيا وخروجه من كأس العالم المقام فى روسيا.



وقال مدحت العدل : " شوفوا الفرق بين مدرب المغرب رينارد وكذلك مدرب إيران كيروش وبين السيد كوبر عديم الجرأة الهجومية والمتحفظ لدرجة الملل رغم أن لاعبينا كأفراد أفضل من المغرب وإيران .. وكانوا عايزين يجددوله قبل كأس العالم ورفض".



يذكر أن المنتخب المصري خسر أمس أمام المنتخب الروسى بثلاث أهداف مقابل هدف ليخرج رسميا خاصة بعد خسارة المنتخب السعودى اليوم أمام المنتخب الأورجويانى