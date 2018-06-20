نبيل معلول يرد على منتقدي تلاوته للفاتحة

عبر المدير الفني لمنتخب تونس، نبيل معلول، عن أسفه الشديد للجدل الذي أثير بشأن تلاوته للفاتحة مع لاعبيه قبل مباراة إنجلترا.



وكان أحد الإعلاميين التونسيين المتخصصين في الشأن الثقافي، أشار في برنامج إذاعي إلى أن معلول اهتم بتلاوة الفاتحة، أكثر من اهتمامه بالأمور الفنية.



ورد معلول في تصريح إذاعي بقوله: "من العيب أن نسمع مثل هذا الكلام، فقراءة الفاتحة تحدث في كل المنتخبات العربية المسلمة، لكن الناس الجاهلة بالكرة تقول مثل هذا الكلام".



وأضاف: "في تونس منذ ثمانينات القرن الماضي حين كنت لاعبا في الترجي، كنا جميعنا نتلو الفاتحة وحتى حين كنت لاعبا في منتخب تونس كنا نفعل كذلك".



واختتم بقوله: "ماذا أقول لجهلة مثلهم، أعتقد أن عدم الرد عليهم أفضل".