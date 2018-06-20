مناقشة زوج ووالد قتيلات بولاق الدكرور: عثرت عليهن مخنوقات واكتشفت سرقة 340 ألف جنيه

أجرت الاجهزة الامنية بالجيزة مناقشة لزوج ربة منزل عثر عليها وطفلتيها مقتولات داخل شقتهن ببولاق الدكرور.



وقال الزوج في المناقشات التي أجريت برئاسة اللواء إبراهيم الديب مدير الادارة العامة للمباحث واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية أنه خرج من منزله الساعة السادسة أمس لمشاهدة مباراة منتخب مصر مع روسيا على إحدى المقاهي وترك زوجته وطفلتيه نائمات حتي تلقي اتصالا هاتفيا من شقيقه زوجته قرابة الساعة الواحدة صباحا تسأله عن شقيقتها نظرا لاتصالها هاتفيا بها وعدم ردها وقال الزوج انه انتابه القلق لتكراره اتصاله بزوجته وعدم إجابتها فعاد مسرعا إلى المنزل.



وأضاف الزوج انه فور دخوله الشقة توجه إلى غرفة طفلتيه فعثر عليهما جثتين وأسرع تجاه غرفته فعثر علي زوجته ملقاة بين السرير والدولاب واكتشف فقدان مبلغ 340 ألف جنيه من دولاب غرفة النوم مشيرا الي انه باع شقة ورثها عن والده منذ 15 يوما والمبلغ المسروق كان ثمن الشقة.



وكانت أشارت التحقيقات الأولية التي تجري بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمد خالد رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، ان المجني عليهن تعرضن للخنق وأن الواقعة تم الابلاغ عنها مساء امس عقب مباراة مصر وروسيا فى كأس العالم، ورجحت التحقيقات أن الجريمة وقعت أثناء المباراة.



وانتقل محمد عمر وكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، الي مسرح الجريمة لإجراء المعاينة التصويرية ومناظرة جثث الثلاثة قتلي وامرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثث لتحديد أسباب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء زوج ووالد المجني عليهن لسماع أقواله.



كان اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، قد تلقي إخطارا من قسم شرطة بولاق الدكرور، بورد بلاغ من تاجر سيارات يفيد بمقتل زوجته ونجلتيها أثناء مباراة مصر وروسيا فى كأس العالم، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، إلى مسرح الجريمة، وتولي فريق البحث برئاسة العميد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة استجواب الجيران، وفحص عدد من المشتبه فيهم.