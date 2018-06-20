وفاة أكبر معمر أزهري عن عمر يناهز 106 أعوام

توفي منذ قليل الشيخ العلامة معوض إبراهيم، أكبر معمر أزهري عن عمر يناهز 106 أعوام.



يعد الشيخ معوض إبراهيم الأزهري الحنفي من علماء الأزهر الشريف، عرف عنه أنه لم يتهم بشرك ولا كفر، وصحب الأئمة الأعلام كالدجوى، ومخلوف، وخاطر، وبيصار، وأبوشهبة، والغزالي.



ولد الشيخ عام 1330 هـ - 1912 م بقرية كفر الترعة الجديد مركز شربين محافظة الدقهلية عاصر 5 رؤساء، و 3 ثورات، وهو أقدم خريج أزهري وأكبر المحدثين في العالم الإسلامي سنًا مما يجعله شاهدًا على العصر، ومن مؤلفاته كتاب التقوى والمتقون في ضوء القرآن والسنة.



