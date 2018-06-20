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أخبار العالم

شاهد .. الإيرانيون يسخرون من إسرائيل ويطلقون هاشتاج الحرية للجاسوس سيجيف

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:29 م
جونين سيجيف المتهم
جونين سيجيف المتهم بالتجسس لصالح إيران
حسام رضوان
بعدما اعتقل "الشاباك" الإسرائيلي وزير الطاقة السابق، جونين سيجيف، بتهمة التخابر لصالح إيران.

أطلق رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من الإيرانيين هاشتاج "الحرية لسيجيف" خلال اليومين الماضيين، للسخرية من إسرائيل.

وطالبوا خلال تغريداتهم بإطلاق سراح جونين الذي وصفوه بأنه رجل برئ وكان يخدم شعب إيران الطيب.

فيما سخر البعض من الوثائق التي عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي، والتي قال إن الموساد تمكن من إحضارها من داخل المنشآت النووية الإيرانية، واعتبروا تجنيد سيجيف ردا من الرئيس الإيراني حسن روحاني.

كما قال أحدهم إن سيجيف برئ بالطبع لأنهم يتهموه بالتجسس لصالح إيران، ولا يوجد إنسان عاقل يتجسس لصالح إيران، فبالتالي هو برئ.

لم يقتصر الأمر فقط على مواقع التواصل الاجتماعي بل احتفت الصحف الإيرانية بالقضية واعتبرتها نصرا محققا لجهاز المخابرات الإيراني، وتعبر عن أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية باتت مخترقة بقوة.

وعلقت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على الهاشتاج الإيراني قالة "الإيرانيون يدعمون سيجيف ويدينون اعتقاله".

وخلال التحقيقات اعترف جونين سيجيف بالتواصل مع إيرانيين مدعيا أنه لم يكن هدفه الإضرار بالموساد بل كان هدفه إمداد الموساد بالمعلومات، وأكد أنه أبلغ بتواصله مع الإيرانيين فور حدوثه لكن أحدا لم يهتم بخدماته وتجاهلوها تماما.
نظرة في جه الرجل وسترى أنه برئ ظلمه الكيان الصهيوني نظرة في جه الرجل وسترى أنه برئ ظلمه الكيان الصهيوني
هناك العديد من المعتقلين السياسيين بإسرائيل لا يستطيعون التعبير يجب تغيير النظام هناك العديد من المعتقلين السياسيين بإسرائيل لا يستطيعون التعبير يجب تغيير النظام
الوطني الإسرائيلي الحقيقي والطبيب البشري والأب الحنون اعتقله النظام 4300دقيقة الوطني الإسرائيلي الحقيقي والطبيب البشري والأب الحنون اعتقله النظام 4300دقيقة
روحاني VS نتنياهو روحاني VS نتنياهو
لا أتخيل مواطن إسرائيلي يقبل التجسس لصالح إيران..هذا غريب للغاية لا أتخيل مواطن إسرائيلي يقبل التجسس لصالح إيران..هذا غريب للغاية
هو برئ، اطلقوا سراحه، لاتبعثوا بحياته وأسرته فقط لأنكم تكرهون إيران هو برئ، اطلقوا سراحه، لاتبعثوا بحياته وأسرته فقط لأنكم تكرهون إيران

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