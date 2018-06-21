مؤلف مسلسل كلبش يعلن عن التجهيز للجزء الثالث ..فيديو

كشف الدكتور باهر دويدار مؤلف مسلسل كلبش الذي عرض في شهر رمضان، أن الجزء الثالث من مسلسل كلبش سيوضح بعض أحداث المسلسل، وأن إصابة "سليم الأنصار" فى المشهد الأخير سيتم كشفها.





وأضاف "باهر"، خلال حواره على قناة الحياة تقديم الإعلامى عمرو الليثى، أن الجميع اعتقد أن المسلسل قد انتهى، ولكن هناك جزءًا جديدًا سيتم التجهيز له، موضحًا أنه ضد النهايات المأساوية، «لو كنت قتلت سليم فى الحلقة الاخيرة الناس مش هتسمحنى واحنا فى ليلة العيد».





وفى نفس السياق قال الفنان أمير كرارة، إن الشعب المصرى جميل، وأن الجميع اعتقد أن الشخصية التى ظهرت بعد تعرضى للضرب أن هذا الشخص نجلى، وليس أنا.



