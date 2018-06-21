القوات المسلحة: مقتل 32 تكفيريا وتدمير 15 عبوة ناسفة بسيناء

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة البيان الـ ٢٤ للعملية العسكرية الشاملة سيناء ٢٠١٨؛ وقد أسفرت نتائج العملية خلال الأيام الماضية عن الآتي:





-قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير ٢١ هدفا بشكال سيناء وتدمير سيارتين بكميات من الأسلحة والذخائر

-القضاء على ١٢ تكفيريا شديدي الخطورة خلال عمليات نوعية بوسط وشمال سيناء

-القضاء على ٢٠ مسلحا بواسطة وزارة الداخلية بوسط وشمال سيناء

-اكتشاف مخزن يحتوي على ذخائر ومخالفات حروب

ضبط

-القبض على ٩ تكفيريين شديدي الخطورة و٨٤ فردا من المطلوبين أمنيا وجنائيا

-تفكيك واكتشاف وتدمير ١٥ عبوة ناسفة