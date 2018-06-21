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أخبار البلد

القوات المسلحة: مقتل 32 تكفيريا وتدمير 15 عبوة ناسفة بسيناء

الخميس 21/يونيو/2018 - 07:56 ص
صدى البلد
محمد إبراهيم
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة البيان الـ ٢٤ للعملية العسكرية الشاملة سيناء ٢٠١٨؛ وقد أسفرت نتائج العملية خلال الأيام الماضية عن الآتي:

-قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير ٢١ هدفا بشكال سيناء وتدمير سيارتين بكميات من الأسلحة والذخائر 
-القضاء على ١٢ تكفيريا شديدي الخطورة خلال عمليات نوعية بوسط وشمال سيناء
-القضاء على ٢٠ مسلحا بواسطة وزارة الداخلية بوسط وشمال سيناء
-اكتشاف مخزن يحتوي على ذخائر ومخالفات حروب
ضبط
-القبض على ٩ تكفيريين شديدي الخطورة و٨٤ فردا من المطلوبين أمنيا وجنائيا
-تفكيك واكتشاف وتدمير ١٥ عبوة ناسفة
-القبض على ١٩٩٠ متسللا بواسطة قوات حرس الحدود

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