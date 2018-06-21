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كأس العالم

بيندتنر يعلق على استبعاده من قائمة الدنمارك

الخميس 21/يونيو/2018 - 09:18 ص
صدى البلد
نور عادل
كسر المهاجم نيكلاس بيندتنر صمته حول استبعاده من منتخب الدنمارك المشارك في كأس العالم، والذي يبحث عن انتصاره الثاني في البطولة اليوم الخميس ضد أستراليا بعد فوزه على بيرو.

وعاد بيندتنر الذي استبعده من القائمة النهائية المكونة من 23 لاعبًا بسبب مخاوف حول عدم قدرته على التعافي من إصابة في الفخذ، للمشاركة مع فريقه النرويجي روزنبورج.

وأبلغ بيندتنر الموقع الرسمي للنادي: "لم أتوقع أن تسير الأمور بهذه الطريقة، أمر بالكثير من المشاعر لكن مثل أي شيء آخر في الحياة يجب التقدم للأمام ويجب علي فعل ذلك".

ورغم أنه تمنى التوفيق للمنتخب قبل أن يترك التشكيلة كان بيندتنر يؤمن بأنه يستطيع التعافي في الوقت المناسب لمباراة الدنمارك الأولى ضد بيرو يوم 16 يونيو.

وعاد للتدريبات في النرويج في الثامن من يونيو وشارك كبديل في آخر 13 دقيقة في الهزيمة 2-1 أمام ترومسو بعد ذلك بثلاثة أيام.

وأشار المهاجم الذي أحرز أربعة أهداف في 13 مباراة في الدوري هذا الموسم إلى أنه يركز على وضع خيبة عدم المشاركة في كأس العالم خلف ظهره والتألق مع ناديه الذي يحتل المركز الثالث متأخرا بسبع نقاط عن بران المتصدر.

وقال: "لست راضيا عما قدمته حتى الآن بنسبة 100% لذا لدي رغبة كبيرة في إظهار أنني أستطيع التطور".

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