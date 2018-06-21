المرور: سيولة مرورية على كافة المحاور بالقاهرة والجيزة.. فيديو

قال اللواء وائل طاهر، مدير مركز البحوث بالإدارة العامة بمرور الجيزة، إنه لا توجد أى إخطارات بوقوع أى حوادث تؤثر على الحالة المرورية، مؤكدًا أن الحالة المرورية جيدة على كافة المحاور والطرق المؤدية للقاهرة والجيزة.





وأضاف طاهر خلال مداخلة هاتفية فى برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة « اكسترا نيوز » أن كوبرى أكتوبر يعمل بطريقة مُرضية ، بالإضافة إلى كوبرى الجلاء يشهد سيولة مرورية كما أن محور 26 يوليو والطريق الدائرى يشهدان سيولة مرورية.





وأوضح انه سيتم عمل تحويلات مرورية لإنشاء محطة مترو وادى النيل، كما أنه سيتم استكمال أعمال الصيانة فى كوبرى الدقى خلال الفترة القادمة ، مؤكدًا أنه سيتم إخطار المواطنين قبل إجراء أى تحويلات.