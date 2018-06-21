ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

المصري: نمتلك عروض لثلاثة لاعبين بأكثر من 100 مليون جنيه

الخميس 21/يونيو/2018 - 09:28 ص
صدى البلد
منتصر المرشدي
كشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادي المصري، حقيقة العروض التي وصلت إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتي بلغت قيمتها أكثر من 100 مليون جنيه.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "البعض أكد أننا بعنا نجوم الفريق مثل محمد حمدي وأحمد شكري وأحمد جمعة، وهذا غير صحيح".

وعاد ليقول: " تلقينا عرضا ب 3 ملايين دولار من أحد الأندية السعودية، وعرض ب 30 مليون جنيه لإسلام عيسى من الأسيوطي، و25 مليون لمحمد حمدي من نفس النادي".

واستطرد قائلا: "لا توجد نية لبيع أي لاعب باستثناء محمد حمدي، الذي وافقنا على بيعه للأسيوطي أو الأهرام بمسماه الجديد مقابل 27 مليون جنيه، بالإضافة إلى 20% حال إعادة بيعه مرة أخرى".

ترشيحاتنا

المصري: نمتلك عروض لثلاثة لاعبين بأكثر من 100 مليون جنيه

نيمار يتحدى الإصابة ويصر على المشاركة في تدريبات البرازيل

أمن روسيا يمنع ناشطة نسائية إيرانية من الاحتجاج خلال كأس العالم

الحوثيون يرتكبون أعمالا تخريبية وغير إنسانية في الحديدة

ننشر مواعيد انتخابات نقابة المعلمين

إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. سعر صادم لفستان ميجان ماركل.. إليسا تتألق ..صور

هل تبييض الأسنان يبطل الوضوء؟ علي جمعة يجيب

في عيد ميلادها الـ46.. تعرف سر جمال ورشاقة نرمين الفقي

المرور: سيولة مرورية على كافة المحاور بالقاهرة والجيزة.. فيديو

بث مباشر .. بيان القوات المسلحة رقم 24 بشأن العملية الشاملة

بيندتنر يعلق على استبعاده من قائمة الدنمارك

طلاب الثانوية العامة بالأقصر يؤدون امتحان التفاضل والتكامل.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور

إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. سعر صادم لفستان ميجان ماركل.. إليسا تتألق ..صور

في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ نرمين الفقى ..صور

شيرين عبد الوهاب بإطلالة ساحرة في الرياض ..صور

إطلالات مختلفة لزوجة رامي عياش خلال حملها في ابنتها إيانا ..صور

فيديو

وفرى فى النقدية وحضري حلاوة طحينية بالمنزل
الأرصاد: الطقس الحار مستمر لمدة أسبوع
المرور: سيولة مرورية على كافة المحاور بالقاهرة والجيزة.. فيديو
تعرف على حالة الطقس اليوم.. فيديو
١٠ معلومات في البيان الـ ٢٤ للعملية العسكرية الشاملة سيناء ٢٠١٨.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟