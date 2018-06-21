المصري: نمتلك عروض لثلاثة لاعبين بأكثر من 100 مليون جنيه

كشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادي المصري، حقيقة العروض التي وصلت إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتي بلغت قيمتها أكثر من 100 مليون جنيه.



وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "البعض أكد أننا بعنا نجوم الفريق مثل محمد حمدي وأحمد شكري وأحمد جمعة، وهذا غير صحيح".



وعاد ليقول: " تلقينا عرضا ب 3 ملايين دولار من أحد الأندية السعودية، وعرض ب 30 مليون جنيه لإسلام عيسى من الأسيوطي، و25 مليون لمحمد حمدي من نفس النادي".



واستطرد قائلا: "لا توجد نية لبيع أي لاعب باستثناء محمد حمدي، الذي وافقنا على بيعه للأسيوطي أو الأهرام بمسماه الجديد مقابل 27 مليون جنيه، بالإضافة إلى 20% حال إعادة بيعه مرة أخرى".