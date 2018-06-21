ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

مكتبة الإسكندرية تستعد لإطلاق معرض حائط المعرفة

الخميس 21/يونيو/2018 - 11:17 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
يستعد متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، لإطلاق معرض "حائط المعرفة" الذي سوف يتضمن "كتاب الموتى: بردية آني" في قسم الحياة الآخرة بالمتحف، حيث من المقرّر تنظيمه خلال الفترة المقبلة. 

وأوضح بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية اليوم، أنها طورت من خلال مشروع "حائط المعرفة" تطبيق للهاتف المحمول يعتمد على تكنولوجيا الواقع المدعم بالخيال، بهدف زيادة تفاعل الجمهور مع الفن والتراث المصري الموجود داخل المتاحف باستخدام الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية. 

ويعتمد هذا المشروع على توزيع بوسترات مصممة مسبقًا لوضعها داخل المتاحف؛ بحيث تحتوي على المعلومات الأساسية عن قطعة فنية معينة أو موضوع خاص بالتراث، وباستخدام التطبيق، يمكن للمستخدمين العثور على المزيد من المعلومات عن طريق النص الظاهري والصور والتقنية ثلاثية الأبعاد على البوستر.

وتتوفر تجربة "جدار المعرفة" حاليًّا في المتحف المصري، والمتحف الوطني للحضارة المصرية في القاهرة، ومؤخرًا بمتحف الآثار في مكتبة الإسكندرية، ويجري حاليًّا العمل عليها في المزيد من المتاحف.

وفيما يخص تجربة "كتاب الموتى"، يتم تطوير "حائط المعرفة" حتى يسرد أهم القصص في الحضارة المصرية القديمة، وهي "كتاب الموتى: بردية آني"، التي تحتوي على مخطوطات هيروغليفية ورسومات ملونة يرجع تاريخها إلى حوالي 1250 ق.م. خلال عصر الأسرة التاسعة عشرة في المملكة الحديثة في مصر القديمة.. تُعرض البردية حاليًّا في المتحف البريطاني، وباستخدام تطبيق "حائط المعرفة"، يمكن للمستخدمين التعرف على كتاب الموتى الخاص بآني باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

ترشيحاتنا

شاهد.. وصول وزير الشباب والرياضة للإسماعيلية

أمرابط: حكم مواجهة البرتغال طلب قميص رونالدو

الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات للرئيس السيسي

أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. الحكومة: رفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الاستثمارات.. عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب يسعى لكسب ولاء اليهود.. مصطفى الفقي: عبد الناصر كان يرفع الأسعار ليلة الخميس

صديقة رونالدو تثير الجدل في مباراة المغرب..صور

وقف حملة إعلانية أهانت المشجعات الروسيات في كأس العالم

كندا تقنن زراعة وتداول وتعاطي الحشيش بداية من 17 أكتوبر المقبل

علاء نبيل: كوبر أفقدنا متعة الكرة.. وتوقعت ما حدث في المونديال

المصري: نمتلك عروض لثلاثة لاعبين بأكثر من 100 مليون جنيه

الشناوي: حرب كرموز حقق أكبر الإيرادات وفقا لتوقعاتي.. فيديو

انتقادات للجرافيك والرتب العسكرية في حرب كرموز

اقضي على إسمرار الصيف بليمونة واحدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الشيخ زايد علي أنغام السمسمية .. صور

شاهد.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان التفاضل والتكامل

سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور

إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. سعر صادم لفستان ميجان ماركل.. إليسا تتألق ..صور

في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ نرمين الفقى ..صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم .. فيديو
الشناوي: حرب كرموز حقق أكبر الإيرادات وفقا لتوقعاتي.. فيديو
مجلس الوزراء: 89 مليار جنيه دعماً للمنتجات البترولية.. فيديو
مجلس الوزراء يتعهد بأداء حكومى مختلف الفترة المقبلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟