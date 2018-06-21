مكتبة الإسكندرية تستعد لإطلاق معرض حائط المعرفة

يستعد متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، لإطلاق معرض "حائط المعرفة" الذي سوف يتضمن "كتاب الموتى: بردية آني" في قسم الحياة الآخرة بالمتحف، حيث من المقرّر تنظيمه خلال الفترة المقبلة.





وأوضح بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية اليوم، أنها طورت من خلال مشروع "حائط المعرفة" تطبيق للهاتف المحمول يعتمد على تكنولوجيا الواقع المدعم بالخيال، بهدف زيادة تفاعل الجمهور مع الفن والتراث المصري الموجود داخل المتاحف باستخدام الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية.





ويعتمد هذا المشروع على توزيع بوسترات مصممة مسبقًا لوضعها داخل المتاحف؛ بحيث تحتوي على المعلومات الأساسية عن قطعة فنية معينة أو موضوع خاص بالتراث، وباستخدام التطبيق، يمكن للمستخدمين العثور على المزيد من المعلومات عن طريق النص الظاهري والصور والتقنية ثلاثية الأبعاد على البوستر.





وتتوفر تجربة "جدار المعرفة" حاليًّا في المتحف المصري، والمتحف الوطني للحضارة المصرية في القاهرة، ومؤخرًا بمتحف الآثار في مكتبة الإسكندرية، ويجري حاليًّا العمل عليها في المزيد من المتاحف.



