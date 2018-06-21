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المسماري: الهجوم على الهلال النفطى لا يؤخر تحرير درنة..فيديو

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:40 م
صدى البلد
شيماء مجدي
أكد العميد أحمد المسماري،الناطق بإسم الجيش الليبي،أن من قام الهجوم على الهلال النفطى يرفض الاتفاقيات الدولية ومعرقل حقيقي لأي عملية سلام .

وقال المسماري" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية"إكسترا نيوز"،اليوم الخميس،: "اليوم نجح الجيش الليبي ليس فى إعادة النفط فقط وإنما فى الحفاظ على مخرجات إتفاق باريس".

ونوه" الناطق بإسم الجيش الليبي " إلى أن الهجوم على الهلال النفطى لا يؤخر تحرير مدينة درنة من الإرهاب لأن كل منها لها عمليات وقوات خاصة بها.

وأفاد أن قوات الجيش الليبي لم تعطى الفرصة امام الإرهابيين حتى تستطيع جمع الأسلحة وتنفيذ أى مهمة من مهمات الدفاع وبالتالى تم السيطرة على المنطقة خلال 40 دقيقة وبضع ثوان.

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