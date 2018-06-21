لوبيتيجي يرفض رحيل ماركوس وسيبايوس عن ريال مدريد

رفض المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني جولين لوبيتيجي، رحيل ثنائي "الملكي" ماركوس يورينتي، وداني سيبايوس، في سوق الانتقالات الصيفية.



وكان ريال مدريد قد أعلن قبل عدة أيام، تعيين المدرب لوبيتيجي مديرًا فنيًا للميرنجي في الموسم المقبل، خلفًا لزين الدين زيدان الذي

رحل مؤخرًا عن سانتياجو برنابيو.



وذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية اليوم الخميس، أن لوبيتيجي يرفض رحيل الثنائي، قبل أن يراهما في فترة الموسم التحضيري، مشيرة إلى أنهما سيحصلان على فرصة جديدة لإثبات نفسيهما مع الفريق.



وأشارت الصحيفة إلى أن الثنائي كانا قد قررا الرحيل بالفعل مع بقاء "زيدان"، ولكن مع قدوم مدرب جديد يسعى "يورينتي" و"سيبايوس" لإثبات جدارتهما أمام "لوبيتيجي" الذي يعتبر مدربًا يجيد التعامل مع لاعبي كرة القدم الشباب واستغلال قوتهم على أكمل وجه.



يُذكر أن سيبايوس والذي انضم لريال مدريد في الموسم الماضي قادمًا من ريال بيتيس، خاض 12 مباراة في الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا" وسجل هدفين، بينما لعب "يورينتي" والذي جاء من ديبورتيفو ألافيس في 13 مناسبة بالدوري.

