ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

لوبيتيجي يرفض رحيل ماركوس وسيبايوس عن ريال مدريد

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:53 م
صدى البلد
ا ش ا
رفض المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني جولين لوبيتيجي، رحيل ثنائي "الملكي" ماركوس يورينتي، وداني سيبايوس، في سوق الانتقالات الصيفية.

وكان ريال مدريد قد أعلن قبل عدة أيام، تعيين المدرب لوبيتيجي مديرًا فنيًا للميرنجي في الموسم المقبل، خلفًا لزين الدين زيدان الذي
رحل مؤخرًا عن سانتياجو برنابيو.

وذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية اليوم الخميس، أن لوبيتيجي يرفض رحيل الثنائي، قبل أن يراهما في فترة الموسم التحضيري، مشيرة إلى أنهما سيحصلان على فرصة جديدة لإثبات نفسيهما مع الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الثنائي كانا قد قررا الرحيل بالفعل مع بقاء "زيدان"، ولكن مع قدوم مدرب جديد يسعى "يورينتي" و"سيبايوس" لإثبات جدارتهما أمام "لوبيتيجي" الذي يعتبر مدربًا يجيد التعامل مع لاعبي كرة القدم الشباب واستغلال قوتهم على أكمل وجه.

يُذكر أن سيبايوس والذي انضم لريال مدريد في الموسم الماضي قادمًا من ريال بيتيس، خاض 12 مباراة في الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا" وسجل هدفين، بينما لعب "يورينتي" والذي جاء من ديبورتيفو ألافيس في 13 مناسبة بالدوري.

ترشيحاتنا

شاهد.. فرحة طلاب الثانوية العامة بامتحان التفاضل والتكامل

رئيس السكك الحديدية: تذاكر القطارات غير المكيفة ثابتة منذ 98

شوبير يكشف اسباب خروج مصر والسعودية من مونديال روسيا ٢٠١٨

بيان جديد من بريزنتيشن حول دعوة الفنانين لمباريات كأس العالم

شاهد.. وصول وزير الشباب والرياضة للإسماعيلية

السعودية تجهز النساء لقيادات السيارات عبر "توكلي وانطلقي"

قطر تهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد السعودية والإمارات

في عيد ميلاده.. فاروق فلوكس يكشف سر تسميته بهذا الاسم

أمرابط: حكم مواجهة البرتغال طلب قميص رونالدو

القوات المسلحة: تدمير 272 وكرا إرهابيا بسيناء والقبض على 1099 متسللا ..فيديو

يوفنتوس يتحرك لضم نجم سان جيرمان

المالية: الزيادة الشهرية للعاملين من الدرجات الوسطى من 280 لـ 290 جنيها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. جولات مديري الأمن على مواقف السيرفيس بالمحافظات

شاهد.. فرحة طلاب الثانوية العامة بامتحان التفاضل والتكامل

وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الشيخ زايد علي أنغام السمسمية .. صور

شاهد.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان التفاضل والتكامل

سعفان: المرحلة تتطلب مضاعفة الجهد لانجازالملفات المفتوحة .. صور

فيديو

106 آلاف طالب يحصلون على الدرجة النهائية في اللغة الثانية
المسماري: الهجوم على الهلال النفطى لا يؤخر تحرير درنة..فيديو
رئيس السكك الحديدية: تذاكر القطارات غير المكيفة ثابتة منذ 98
السكك الحديد تكشف حقيقة سقوط سولار من خزان أحد الجرارات.. فيديو
طلاب الثانوية: التفاضل والتكامل عوضنا عن صعوبة الجبر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟