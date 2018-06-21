إعلان نتائج عينات التصحيح العشوائي لطلاب الثانوية الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن نتائج التصحيح العشوائي لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للقسمين العلمي والأدبي.



وقال الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن المؤشرات الأولية لنتائج عينات التصحيح أظهرت ارتفاع نسب النجاح عن الأعوام الماضية، نتيجة التزام الطلاب واجتهادهم واعتمادهم على أنفسهم لتحقيق أفضل النتائج ليكونوا في عداد المتفوقين.



وأعلن رئيس قطاع المعاهد عن نسب النتائج العشوائية والتي جاءت كالتالي:



القسم الأدبي: بنين - بنات



المادة: الفقه

الشافعي 61.6 % - 62.4%



المالكي 63.5% - 62.5%



الحنفي 60% - 60%



المنطق الحديث 63.7% - 63.3%



الجغرافيا 92.7% - 92.3%



الحديث 78.2% - 78.8%



النحو 53% - 54%



القرآن الكريم 40.9% - 41%



البلاغة 52% - 52%



التاريخ 75% - 75%



القسم العلمي: بنين - وبنات



المادة: الفقة



الشافعي 88% - 90%



المالكي 90% - 90%



الحنفي 85.4% - 83.6%



رياضة تطبيقية نظام حديث 78.9% - 73.7%



الميكانيكا نظام قديم 30% - 30%



الفيزياء 84.3% - 83.7%



البلاغة 87.1% - 87.5%



الأحياء 78% - 78%



الجبر والهندسة الفراغية نظام قديم 66% - 66%



القرآن الكريم 81.4% - 80%



الحديث 95% - 94.3%



النحو 81.3% - 80%