الاستثمار: توفير 6400 فرصة عمل في 1748 شركة جديدة

توقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن توفر 1748 شركة جديدة تم تأسيسها خلال مايو 2018 حوالي 6.4 ألف فرصة عمل.



وقالت الوزارة في تقرير صادر عنها، إنه من المتوقع أن ترفر الشركات الجديدة فرص عمل في القطاع الزراعي بنسبة 2.2%، و 1.3% في القطاع الطبي، و29.5% في القطاع الحرفي، بالاضافة إلى 0.1% للقطاع السياحي، و 2% للقطاع الهندسي، فيما يستحوذ القطاع الاداري على حوالي 64.9%.



وكانت الوزارة قد اعلنت أن عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال شهر مايو 2018 ارتفعت بنسبة 7% عن نظيرتها في العام الماضي.



