التصديري للمفروشات: تمويل بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة

وقع المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية بروتوكولا مع بنك تنمية الصادرات بمقتضاه يقدم البنك تمويلا بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة.



وأكد سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية أن البرتوكول مع بنك تنمية الصادرات لتقديم تمويل ميسر للصناعة المصرية خطوة مهمة لزيادة الاستثمارات الصناعية وبالتالي الإنتاجية وهي السبيل الوحيد لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في ظل تزايد تكلفة جميع عناصر الإنتاج.



وطالب صندوق تنمية الصادرات بسرعة صرف مستحقات المصدرين لديه خاصة ان برنامج رد أعباء الصادرات مجمد منذ أكثر من عامين مما اثر علي قدرة القطاع الصناعي على زيادة حجم إنتاجه وصادراته.



ولفت الي ان الجميع يدرك ان الصناعة هي قاطرة الاقتصاد وان الصادرات بدورها تعد قاطرة التنمية الصناعية، لافتا الي ان قرارات تحريك اسعار المحروقات هي قرارات نقدر اهميتها لانها تستهدف اصلاح اوضاع الدولة ماليا ولاشك اننا سنتحملها من اجل صالح البلاد.