وزير الشباب والرياضة يتفقد المبنى الاجتماعي للمصري البورسعيدي

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه خلال زيارته الأولى لمحافظة بورسعيد، النادي الاجتماعي للنادي المصري للألعاب الرياضية خلال زيارته التفقدية لعدد من المنشآت الرياضية ومراكز الشباب و الأندية بالمحافظة.



واستقبل صبحي بمقر النادي الاجتماعي الدكتور علي الطرابيلي أمين صندوق النادي وعددا من أعضاء المجلس بينهم حسن عمار و أحمد عوض وشريف مزروع .



كان وزير الشباب والرياضة بدأ جولته التفقدية يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد من مدينة بورفؤاد حيث زار نادي هواة الصيد و مركز شباب بورفؤاد .



وأكد صبحي على العمل لتفعيل دور المنشآت الشبابية والرياضية في استضافة البطولات وممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية، والتسويق الجيد لتلك المنشآت من أجل التمويل الذاتي و الاستفادة القصوى من الأصول الثابتة.



وشدد الوزير على أهمية حسن إدارة المنشآت الشبابية والرياضية وإدارتها بفكر اقتصادى، مقدما الشكر لمحافظة بورسعيد على دعم الأنشطة الشبابية والرياضية.