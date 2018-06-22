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ديني

الإفتاء توضح حكم إزالة الشعر حال الصيام

الجمعة 22/يونيو/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إزالة الصائم لشعر رأسه أو شعر بدنه في أي موضع غير مؤثر على صومه، لا يبطل الصوم.

وأضاف "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعى الفيسبوك فى إجابته على سؤال « هل إزالة الشعر حال الصيام حرام ؟»، أن إزالة الشعر حال الصيام ليست حرام ويكون الصوم صحيح فكل هذا لا يؤثر فى الصيام ولكن الذى يفسد الصيام ويبطله هو اى شئ يدخل الى الجوف او يخرج كالشهوة.

وأشار الى ان إزالة الشعر والنظافة وما الى ذلك جائز ولا يؤثر على الصيام.

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